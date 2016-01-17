زيدان يسجل رقما تاريخيا مع ريال مدريد

تمكن ريال مدريد من الفوز على نظيره سبورتنج خيخون بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وكان زيدان قد قاد الريال للفوز على ديبورتيبفو لاكرونيا بخمسة أهداف مقابل لاشيء الأسبوع الماضي ليكرر الأمر نفسه هذا الأسبوع بالفوز على خيخون بخماسية مقابل هدف.

وبالخماسيتين، أصبح زين الدين زيدان هو أول مدرب في تاريخ ريال مدريد يسجل 10 أهداف في أول مباراتين رسميتين.

وجاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق ثنائية لكل من كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وهدف لجاريث بيل.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية للمدرب الجديد للفريق الملكي زين الدين زيدان بعد إقالة رافا بينيتيث.

وهذا ما يوضح الغزارة الهجومية عند ريال مدريد تحت قيادة زيزو حيث يسجل المرينجي هدف كل 18 دقيقة "10 أهداف في 180 دقيقة".