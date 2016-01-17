الأعراض النفسية للبروستاتا.. سرعة القذف وضعف الرغبة الجنسية والاكتئاب

أعراض البروستاتا.. وعوامل الإصابة به

غدة البروستاتا قد تتضخم مع تقدم عمر الرجل، ولها أعراض كثيرة منها الالتهاب والأورام والاحتقان، ويظل هذا المرض الأكثر شيوعا بين أغلب الرجال بعد سن الأربعين.>تؤكد الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى التناسلية والجلدية، أنه من بين العوامل التى تزيد حدة أمراض البروستاتا هو كثرة ممارسة العادة السرية منذ سن مبكر، والإسراف فى التدخين منذ سن مبكر أيضا، والإفراط الشديد فى ممارسة الجماع أو العكس للمتزوجين، وتأخير القذف على الدوام.

وأوضحت د.ابتسام أن أعراض مرض البروستاتا تشمل اضطراب التبول وصعوبته تدريجيا، كآلام البول، أو نزوله مصحوبا بالدماء، أو الحرقة.

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