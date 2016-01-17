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الأعراض النفسية للبروستاتا.. سرعة القذف وضعف الرغبة الجنسية والاكتئاب

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الأعراض النفسية للبروستاتا.. سرعة القذف وضعف الرغبة الجنسية والاكتئاب الأعراض النفسية للبروستاتا.. سرعة القذف وضعف الرغبة الجنسية والاكتئاب
غدة البروستاتا قد تتضخم مع تقدم عمر الرجل، ولها أعراض كثيرة منها الالتهاب والأورام والاحتقان، ويظل هذا المرض الأكثر شيوعا بين أغلب الرجال بعد سن الأربعين.

أعراض البروستاتا.. وعوامل الإصابة به


>تؤكد الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى التناسلية والجلدية، أنه من بين العوامل التى تزيد حدة أمراض البروستاتا هو كثرة ممارسة العادة السرية منذ سن مبكر، والإسراف فى التدخين منذ سن مبكر أيضا، والإفراط الشديد فى ممارسة الجماع أو العكس للمتزوجين، وتأخير القذف على الدوام.

وأوضحت د.ابتسام أن أعراض مرض البروستاتا تشمل اضطراب التبول وصعوبته تدريجيا، كآلام البول، أو نزوله مصحوبا بالدماء، أو الحرقة.

أعراض نفسية للبروستاتا.. أهمها العزوف عن الجماع


>وتمثل الأعراض العضوية لمرض البروستاتا الكثير من المشكلات النفسية منها:
>• ضعف القدرة والأداء بشكل عام للرجل خلال الجماع تدريجيا.
>• ضعف الرغبة فى الجماع، نتيجة تفكيره فى حالته الصحية.
>• البعض يعانى من اضطراب نفسى واكتئاب شديد نتيجة تأثر أدائهم الجنسى والآلام المستمرة.
>• التوتر والألم قد يتسببان فى .
>• عدم الاستمتاع بالعلاقة الزوجية.

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