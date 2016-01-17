اليوم.. «النمنم» يفتتح مهرجان الحلى التراثية بـ«الأمير طاز»

افتتح وزير الثقافة حلمى النمنم، اليوم الأحد، المهرجان الأول للحلـى التراثية والمعاصرة، والذى ينظمه مركز الخزف والحرف التقليديـة، التابع لصندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 17 – 23 يناير الجارى بقصر الأمير طاز بالخليفة، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وصرحت الدكتورة نيفين الكيلانى رئيس قطاع الصندوق بأن المهرجان، والذى يقام تحت رعاية وزير الثقافة يهدف إلى إحياء روح الأصالة المصرية فى مجال صناعة الحلى، وربطها بالاتجاهات المعاصرة فى هذا المجال، من خلال إقامة مسابقة فنية فى محورين هما: مسابقة ومعرض لمنتجات فن الحلى، والأخرى مسابقة للتصميم، حيث يشارك فيهما نحو سبعين فنانا ومصمما.

وأضافت “الكيلاى”، أن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان تتضمن إقامة مجموعة من ورش العمل بمقر مركز الحرف بالفسطاط تشمل طرق صناعة “الشفتشى” للفنان حسن أمين، وكيفية صياغة نماذج للحلى من خامة الشمع للفنان تامر فاروق، بالإضافة إلى ندوات ولقاءات بعنوان: “حوارات فكرية” يشارك فيها الدكتور عبد العال محمد، أستاذ تصميم الحلى بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وقوميسير المهرجان. ويتضمن حفل الافتتاح معرض نتاج المسابقة التى أعلن عنها خلال شهر أكتوبر الماضى فى مجال تصميم الحلى التراثى، يعقبه “ديفيليه” لعرض نماذج من الأعمال الفائزة.