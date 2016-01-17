«مترو الأنفاق» تنفي تعطل حركة الخط الأول «المرج – حلوان»

نفى المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، ما يتم تداوله من أنباء بشأن توقف حركة القطارات بالخط الأول «المرج – حلوان»، مؤكدا استمرار حركة الخط بانتظام رغم وجود تكدس كبير بين الركاب.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لوكالة ONA، أن سبب التكدس يرجع إلى تعطل حركة الخط الأول ظهر اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق بأحد اللوحات الإرشادية بالمترو، مما تسبب في ماس كهربي نتج عنه توقف الحركة لبعض الوقت.

وكان جهاز تشغيل مترو الأنفاق، أعلن عودة حركة القطارات من محطة المرج القديمة لمحطة المرج الجديدة بعد إصلاح عطل الشبكة الهوائية الكهربائية.