أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«مترو الأنفاق» تنفي تعطل حركة الخط الأول «المرج – حلوان»

Google+ Print
«مترو الأنفاق» تنفي تعطل حركة الخط الأول «المرج – حلوان» «مترو الأنفاق» تنفي تعطل حركة الخط الأول «المرج – حلوان»

نفى المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي،  ما يتم تداوله من أنباء بشأن توقف حركة القطارات بالخط الأول «المرج – حلوان»، مؤكدا استمرار حركة الخط بانتظام رغم وجود تكدس كبير بين الركاب.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لوكالة ONA، أن سبب التكدس يرجع إلى تعطل حركة الخط الأول ظهر اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق بأحد اللوحات الإرشادية بالمترو، مما تسبب في ماس كهربي نتج عنه توقف الحركة لبعض الوقت.

وكان جهاز تشغيل مترو الأنفاق، أعلن عودة حركة القطارات من محطة المرج القديمة لمحطة المرج الجديدة بعد إصلاح عطل الشبكة الهوائية الكهربائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا