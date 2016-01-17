صور| «MBC مصر» تحتفل بنجاح الموسم الأول من عروض فرقة «مسرح مصر»

كتبت – إنجي لطفي

احتفلت شبكة قنوات “MBC مصر”، مع النجم أشرف عبد الباقي والفنانين الشباب أبطال فرقة “مسرح مصر” بنجاح الموسم الاول من العروض المسرحية للفرقة.

واختارت إدارة القناة والفنان أشرف عبد الباقي الإحتفال على المسرح وسط الجمهور الكبير الذي حضر العرض الأخير بتقطيع قالب كبير من “التورته” يحمل شعار “مسرح مصر” وقناة “MBC مصر”، وشارك في الإحتفال المُنتج صادق الصباح، والنجم سامح حسين والفنان والمطرب مُصطفي قمر الذي حضر خصيصاً ليُشارك نجوم مسرح مصر الإحتفال ويقدم أغنية “مُنايا” مع الجمهور.

وعبر الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته الكبيرة بنجاح الموسم الأول من “مسرح مصر”، وقال أن كل أعضاء الفرقة بذلوا جُهداً كبيراً في إعداد وتقديم هذه العروض، وهناك الكثير من الجنود المجهولين خلف الستار لهم دور كبير في نجاح هذه المسرحيات، وأكد عبد الباقي أن من أجمل ما تحقق في الموسم الأول هو إلتفاف الجمهور من فئات مُختلفة بصورة لافته حول “مسرح مصر” والإقبال الشديد على مُشاهدة العروض بالمسرح.

ووجه أشرف عبد الباقي الشكر لشبكة قنوات “MBC مصر” على تقديمها العروض في أفضل صورة تليفزيونية، وقال أن تقديم هذه المسرحيات خلال القناة الأكثر مشاهدة في مصر، أتاح الفرصة لقطاعات متنوعة من الجمهور المصري والعربي الاستمتاع بهذه العروض، وأكد أشرف على إنطلاق عروض الموسم الثاني عبر شبكة قنوات “MBC مصر”.

ومن جانبه أشار صادق الصُباح مُنتج عروض “مسرح مصر”، إلي أن فريق العمل إجتهد وعمل بجدية وإخلاص حتي أصبحت عروض “مسرح مصر” تُمثل حالة من البهجة والمُتعه الإسبوعية للجمهور المصري والعربي، وأشار إلي أننا عملنا على توفير كل عوامل الدعم والمُساندة لنجاح هذه العروض وهو ما تحقق بصورة أكثر من رائعة.

وأضاف صادق الصُباح أن إنطلاق الموسم الثاني سيكون مع عيد الفطر المُقبل، وبمُشاركة كل نجوم الموسم الأول، وأكد أن الموسم الثاني سيُعرض عبر شبكة قنوات “MBC مصر”.

وأكد محمد عبد المتعال مدير عام قنوات “MBC مصر” أن عروض “مسرح مصر” يتواصل عرضها إسبوعياً عبر الشاشة في موعدها الثابت مساء كل جمعه، وأبدي عبد المتعال سعادته بالتعاون مع النجم أشرف عبد الباقي والفنانين الشباب وقال أننا نعمل دائماً على دعم ورعاية الأفكار والمواهب الشابة.

وأشار محمد عبد المتعال إلي أن النجاح الكبير الذي حققته عروض “مسرح مصر” يمُثل إمتداداً لحرص إدارة قنوات “MBC مصر” على تقديم الترفيه العائلي للأسرة المصرية بصورة راقية، وسيتواصل هذا الترفيه خلال الفترة المُقبلة بالمزيد من الإنتاجات التليفزيونية المميزة.

وأشار مخرج وكاتب عروض “مسرح مصر” نادر صلاح الدين إلي أن هذه التجربة المسرحية ساهمت فى عودة الجمهور إلى المسرح، وقال أن الموضوعات التى يتم تقديمها إعتمدت على نقل الأحداث الجارية، وأشار إلي أن التجربة بها نسبة من المغامرة فى إسناد هذه المسرحيات إلى وجوه جديدة ولكن هؤلاء الشباب أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية بالإضافة إلى دور الفنان أشرف عبد الباقى في دعمهم ونقل خبراته الاحترافية لهم.

ويشارك في بطولة العروض المسرحية لفرقة “مسرح مصر” بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور خلال الفترة الماضية والذين ينتظرهم مستقبل واعد، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.