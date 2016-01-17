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بالصور.. وزير الثقافة يزور قصر ثقافة الشرفا فى القناطر الخيرية

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بالصور.. وزير الثقافة يزور قصر ثقافة الشرفا فى القناطر الخيرية بالصور.. وزير الثقافة يزور قصر ثقافة الشرفا فى القناطر الخيرية
زار اليوم وزير الثقافة حلمى النمنم، قصر ثقافة الشرفا للحرف الفنية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الذى يضم ورشًا للحرف البيئية والفنية، منها السجاد والخيامية والخزف والجبس ونماذج من الحياة الريفية وأدوات الفلاح القديمة فى الزراعة والمعيشة.

وأشاد وزير الثقافة، خلال لقاء مع موظفى القصر، بالنشاط الفنى والحرفى للفنانين، مؤكدًا أن قصور الثقافة تزخر بإمكانيات فنية متميزة خاصة فى مجالات الحرف الفنية والتقليدية.

حضر الزيارة محمد منير رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافى، وسالم الشربينى مدير عام القصور المتخصصة بهيئة قصور الثقافة، ومجدى غنيم مدير قصر ثقافة الشرفا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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