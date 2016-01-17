بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والقمامة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع حى شرق شبرا الخيمة ومديرية أمن القليوبية، حملة مُكَبَّرَة لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، ووزارتى الرى، والأوقاف، بناءًا على تعليمات اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 120 محلاً مقامًا على مساحة فدان بمنطقة شارع الشعراوى، وتسليم الأرض لهيئة الأوقاف.

وأزالت الحملة 3 قاعات أفراح على مساحة 6000 متر مربع متعدى عليها من أملاك الرى بحرم ترعة الإسماعيلية، وإزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع، وإزالة 700 طن قمامة حفاظًا على الشكل الحضارى.



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