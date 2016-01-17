أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والقمامة بشبرا الخيمة

Google+ Print
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع حى شرق شبرا الخيمة ومديرية أمن القليوبية، حملة مُكَبَّرَة لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، ووزارتى الرى، والأوقاف، بناءًا على تعليمات اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 120 محلاً مقامًا على مساحة فدان بمنطقة شارع الشعراوى، وتسليم الأرض لهيئة الأوقاف.

وأزالت الحملة 3 قاعات أفراح على مساحة 6000 متر مربع متعدى عليها من أملاك الرى بحرم ترعة الإسماعيلية، وإزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع، وإزالة 700 طن قمامة حفاظًا على الشكل الحضارى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365