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"MS Excel 2007" دورة تدريبية تكنولوجية بقصر ثقافة طور سيناء

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"MS Excel 2007" دورة تدريبية تكنولوجية بقصر ثقافة طور سيناء "MS Excel 2007" دورة تدريبية تكنولوجية بقصر ثقافة طور سيناء
ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء دورة تدريبية تكنولوجية بعنوان MS Excel 2007، برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى والدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يدرب فرع الثقافة فى الدورة على استخدام برنامج الجداول الإلكترونية مايكروسوفت إكسيل 2007 تحت تدريب صفاء عبد الستار على مدرب حاسب آلى بنوادى تكنولوجيا المعلومات بهيئة قصور الثقافة، فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 17 من الشهر الجارى حتى الخميس 21 من نفس الشهر بنادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة طور سيناء، تحت إشراف انتصار إبراهيم المسئول المالى والإدارى بنادى تكنولوجيا قصر ثقافة طور سيناء.

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