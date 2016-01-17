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التكنولوجيا مسبتش حاجة.. حيوان منوى يتحرك بـ"الريموت" لعلاج عقم الرجال

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التكنولوجيا مسبتش حاجة.. حيوان منوى يتحرك بـ"الريموت" لعلاج عقم الرجال التكنولوجيا مسبتش حاجة.. حيوان منوى يتحرك بـ"الريموت" لعلاج عقم الرجال
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير نشرته اليوم عبر موقعها الإلكترونى، عن أحدث وسيلة لعلاج مشاكل الإنجاب والعقم عند الرجال، وأطلق عليها العلماء الألمان الذين طوروها اسم الحيوان المنوى "الروبوت".
>المعروف أن الحيوان المنوى الطبيعى يتكون من الرأس والذيل، وفى هذه العملية "الروبوت" يستخدم الأطباء ذيل لولبى الشكل، دقيق الحجم (0.004 ميليمتر)، ومغطى بطبقة معدنية ممغنطة، ويدخلونه فى الرحم، ثم يوجهونه باستخدام المجال المغناطيسى حتى يتم تركيبه فى ذيل الحيوان المنوى "الطبيعى" الموجود بالرحم، ويحركونه بالتحكم عن بعد حتى يصل إلى البويضة، فينفصل الذيل وتدخل رأس الحيوان المنوى للبويضة، ويحدث التخصيب.

وأثبتت التجارب على الحيوانات المنوية للبقر فاعلية هذه التقنية، ومن المنتظر تجريبها قريبا على الحيوانات المنوية للرجال داخل أرحام زوجاتهم.. ويشار إلى أن نتائج هذه الدراسة نشرتها من قبل المجلة العلمية "Nano Letters".


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