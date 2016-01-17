ضبط إخوانى هارب من سنتين سجناً برفقة ساقطة داخل حديقة الأزهر

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على الاخوانى "محمد.ح" 25 سنة عاطل، ومقيم بالوراق، أثناء تواجده مع ساقطه فى حديقة الأزهر بدائرة قسم الدرب الأحمر.

وتم توقيع الكشف الجنائى عن المتهم، حيث تبين أنه هارب من حكم بالسجن سنتين لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وتوزيع منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة. تم تحرير محضر له تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

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