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حبس ثلاثة طلاب هتكوا عرض مدرسة داخل لجنة امتحان فى الدقهلية

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حبس ثلاثة طلاب هتكوا عرض مدرسة داخل لجنة امتحان فى الدقهلية حبس ثلاثة طلاب هتكوا عرض مدرسة داخل لجنة امتحان فى الدقهلية
أمر المستشار محمد ضرغام وكيل نيابة طلخا، بحبس ثلاثة طلاب بالصف الثانى الثانوى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتحرش وهتك عرض مدرسة بالقوة أثناء المراقبة عليهم داخل مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية.

استمعت النيابة إلى أقوال الطلاب واعترافاتهم بالواقعة، وأكدوا قيام كل واحد منهم بمحاولة رفع ملابس المدرسة والتحرش بها بالقوة، وقيام أحدهم بمحاولة تصويرها.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء أداء طلاب الصف الثانى امتحان نصف العام، وقيام المدرسة بالمراقبة على الطلاب حدثت حالة من الهرج والمرج داخل اللجان، وجاء عدد من الطلاب باللجان الأخرى بالمدرسة إلى اللجنة التى تراقب بها المدرسة وقاموا بأعمال شغب والتحموا بها وتعدوا عليها ووضعوا أيديهم بأماكن حساسة بجسدها، وحاولوا نزع ملابسها بالقوة، فأطلقت الصرخات والاستغاثات بالمدرسين، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذها إلا بعد فترة طويلة.

أدلت المدرسة بأقوالها، وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة وأمرت النيابة بحبسهم.

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مصر 365