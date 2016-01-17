المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحدينى وأحمد خيرى، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "فريد.ا.س" وشهرته "فرفر" عاطل، و"حسن.ع" عاطل هارب، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الوراق، وحيازتهم أسلحه نارية.

كانت تحقيقيات نيابة الوراق، قد كشفت أن المتهمين "فريد" و"حسن" قد كونا تشكيلا عصابيا لسرقة سيارات المواطنين بالإكراه، وأنهم اشتركا ذات يوم فى السطو المسلح على سيارة صابر على حسن بمنطقة الوراق، حيث استوقفا المجنى عليه بدائرة قسم شرطة الوراق وطلبا منه ايصالهما لمكان ما، وهناك اشهرا فى وجهه الأسلحة النارية وسرقا السيارة وفرا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول "فريد" بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزته الأسلحة المستخدمة فى الوقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه، وفور انتهاء التحقيقات وورد التقارير الفنية، وتحريات المباحث وسماع أقوال الشهود، أحيلت القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.