3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات

كتب:عبد الرحمن سيد

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة على حريق نشب فى شقة سكنية بالحى الرابع فى مدينة 6 أكتوبر بدون وقوع أى إصابات.

>كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له و بصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

>وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان وفرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، ومنع وصول الأهالى للمكان.

>وتبين من خلال التحريات الأولية تفحم معظم محتويات الشقة، وتمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

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