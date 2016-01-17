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القبض على 12 إخوانيا يحرضون على العنف والتظاهر بمسقط رأس المعزول بالشرقية

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القبض على 12 إخوانيا يحرضون على العنف والتظاهر بمسقط رأس المعزول بالشرقية القبض على 12 إخوانيا يحرضون على العنف والتظاهر بمسقط رأس المعزول بالشرقية
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية بالشرقية، واصلت حملاتها الأمنية على قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول "محمد مرسى" لليوم الثالث على التوالى، وذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على أعمال التخريب والعنف فى ذكرى 25 يناير، وتمكنت القوات من ضبط 12 إخوانيا بحوزتهم منشورات تحريضية.

وأضاف المصدر لـــ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط عناصر أخرى جارى فحصها من قبل الأمن الوطنى.

وكانت مديرية أمن الشرقية، قد شنت أمس الأول، الجمعة، أكبر حملة على قرية العدوة بعد عزل "مرسى" من الحكم، وذلك بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى، والأمن العام، بإشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى.

يأتى ذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على العنف قبل 25 يناير، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من عناصر الإخوان، الذين دعوا لقطع الطريق أمام القرية فى 25 يناير، والتحريض على التظاهر والأعمال التخريبية، وبحوزتهم منشورات، وبينهم المسئول عن بث وإرسال مسيرات الإخوان لقناة الجزيرة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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