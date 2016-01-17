العراق يرحب بتطبيق الاتفاق النووى الإيرانى

>رحب العراق بتطبيق الاتفاق النووى التاريخى بين إيران والقوى العالمية وقال إنه سيكون ذو تأثير إيجابى فى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثى لأسوشيتد برس الأحد إن العراق يؤمن بأن الاتفاق "سوف يكون حافزا لبدء تسوية عدد من النزاعات فى المنطقة سلميا ومن خلال الحوار".

والحكومة العراقية التى يقودها الشيعة لها علاقات وثيقة مع إيران، التى تمد العراق بمستشارين عسكريين ومساعدات أخرى للقوات التى تقاتل تنظيم داعش.

والاتفاق الذى تم التوصل إليه الصيف الماضى مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين يقضى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى.