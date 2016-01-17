أخبار السعودية اليوم..سفير الصين بالمملكة: نرفض الربط بين الإسلام والإرهاب

اهتمت أخبار السعودية اليوم بتصريحات سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية "لى تشنج ون"، الذى أكد خلالها أن بلاده تستنكر جريمة الإرهاب بمختلف أشكاله، وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب، أو أى دين آخر، بوصفه عدو الجميع والخطر الحقيقى الذى يواجه العالم بأسره.وأشار خلال اللقاء الصحفى الذى عقده اليوم بمقر السفارة الصينية بالرياض للحديث عن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينج للمملكة العربية السعودية، إلى أن المنظمات الإرهابية أصابت بضررها مختلف دول العالم دون استثناء، وهو ما يجب أن يتحد المجتمع الدولى ويتعاون بطريقة أكثر فعالية واتفاق وتنسيق فى سبيل تجفيف منابعه وملاحقة تنظيماته.

وقال السفير الصينى: إن بلاده تنشد الهدوء والسلام فى جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وتؤمن بأن ذلك مرهون بالتعامل وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، مؤكدا أن ذلك يعد واحدا من أهم السبل التى تقود مباشرة إلى إيجاد الحل النهائى لجميع المشكلات بالمنطقة.

وركزت أخبار السعودية اليوم على وصول الرئيس المكسيكى أنريكى بينيا نييتو إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس السبت فى زيارة إلى المملكة يلتقى خلالها عددا من المسئولين، يأتى على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز لمحاولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقى نييتو اليوم الأحد بالملك سلمان لبحث تطوير "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".