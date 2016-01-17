أخبار المغرب اليوم.. الفيس بوك يساعد الشرطة المغربية على تعقب المجرمين

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول مساعدة صفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" المؤسسات الأمنية المغربية فى تعقب المجرمين، حيث أصبحت بمثابة صلة وصل بين ضحايا الإجرام ومصالح الشرطة.>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما صرح به حارب مبارك المهيرى، النائب الأول لرئيس شركة "الاتحاد الإماراتية للطيران" والشئون الدولية، بأن الخط الجوى الذى تم إطلاقه من طرف شركة الطيران الإماراتى، ليربط بين العاصمة المغربية الرباط وإمارة أبوظبى "مهم جدا".

وأضاف حارب، فى تصريحات صحفية أن فتح خط جوى جديد بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، عبر الرباط، يأتى لكون "رحلاتنا إلى المغرب مميزة، لاعتبار أن المملكة المغربية بالنسبة لإمارة أبوظبى وبالنسبة لطيران الاتحاد منطقة سياحية مهمّة جدا".

ورصدت اخبار المغرب اليوم أيضا، ترحيب أوساط رسمية وحزبية فى المغرب بموقف دولة السويد التخلى عن نيّة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، التى أعلنتها "جبهة البوليساريو" من طرف واحد.

وقال بيان رسمى مغربى إن الموقف الذى استندت إليه الحكومة السويدية من خلال دراسة تقرير حول الموضوع، خلص إلى عدم استيفاء ما يُعرف بـ"الجمهورية الصحراوية" معايير الاعتراف كما ينص عليها القانون الدولى، ولا ينسجم مع الخطوات الجارية فى الأمم المتحدة، الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف كافة.

>