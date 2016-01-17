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نصائح لتفادى القلق النفسى فترة الامتحانات

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نصائح لتفادى القلق النفسى فترة الامتحانات نصائح لتفادى القلق النفسى فترة الامتحانات
يسيطر القلق النفسى على أغلب البيوت المصرية قبيل وخلال فترة الامتحانات لأسباب مختلفة، مثل رغبة الأهل فى نجاح وتفوق أبنائهم، ورغبة الأبناء أنفسهم فى ذلك، ما يزيد من تعرضهم للقلق النفسى.

القلق النفسى فى فترة الامتحان


>يقول الدكتور ياسر يسرى، أخصائى الصحة النفسية: تنتاب الطلاب وذويهم حالة من القلق النفسى قبيل وأثناء فترة الامتحانات، خوفا من عدم تحقيق النتيجة المرجوة، وهذا له تأثير سيئ على الحالة الصحية النفسية للطالب فى تحصيل المعلومات.

نصائح للتغلب على القلق النفسى فى فترة الامتحان


>وتابع د. ياسر: يشتكى كثير من الطلاب من النسيان وعدم التركيز فى فترة المذاكرة، نتيجة شعورهم بالقلق النفسى الذى سيطر عليهم، ناصحا باتباع هذه الإرشادات للتغلب على هذا الشعور وقت الامتحان:

النوم ساعات كافية


>الاهتمام بالنوم عدد كاف من الساعات لحصول الجسم على قسط جيد من الراحة، وبالتالى تجنب إرهاق الجهاز العصبى الذى يشعر الطالب بنسيان المعلومات الدراسية مع عدم القدرة على التركيز.

دور الأهل فى تشجيع أبنائهم


>كثير من الأهالى يتبعون الضغط على أبنائهم لإرغامهم على المذاكرة وتحقيق أعلى درجات، ما يتسبب فى شعور الطالب بالقلق النفسى، لذلك يجب على الأهل استبدال أسلوب إرغام أبنائهم بالتشجيع فذلك تأثيره أفضل على حالة الطالب النفسية.
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