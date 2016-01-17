دراسة: الاعتياد على تناول الحلويات فى العمل يعرضك للموت.. "السلطة حلوة"

نشر الموقع البريطانى "ديلى ميل" نتائج دراسة حديثة عن الأمراض التى تصيب العاملين فى المكاتب البريطانية، وبعضها يؤدى إلى الوفاة بسبب تناول الأطعمة فى مكان العمل.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى اعتماد أنواع الأكلات فى مقرات العمل على السكر العالى والدسم مثل الكعك بكل أشكاله، وهذه الأطعمة تعرض متناوليها لخطر الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، والسكر من النوع الثانى، التهاب المفاصل والعقم.

وحصرت الدراسة نحو 6 ملايين عامل فى المملكة المتحدة لا يتركون مكاتبهم لتناول الغذاء مع اعتمادهم على الأطعمة الجاهزة، مثل الكعك سريع الأكل، إضافة إلى عدم وجود فواصل للراحة تقلل الشعور بالإجهاد والتعب.

ويقول الدكتور جون باكلى، الباحث بمركز جامعة شروزبرى فى بريطانيا: معروف أن الجلوس على المكتب لا يخفض فقط التمثيل الغذائى للفرد بل يزيد شهيته للأطعمة السريعة ذات السكريات العالية التى تسبب الأمراض، مشيرا إلى أن الإهمال فى الصحة بجانب ظهور هذه الأمراض تؤدى إلى الوفاة الحتمية، وهذا يفسر سبب زيادة معدل الوفيات بين صغار السن.