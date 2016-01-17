البرلمان يوافق على إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلاد

وافق مجلس النواب بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب للدفاع عن الأمة العربية وأمن البلاد عليه.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب.

>وأعلن رئيس المجلس تمنياته للقوات المسلحة بأن يحفظها الله.

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