حبس 3 متهمين جدد فى واقعة إطلاق النار على فندق "أمارنت" بالهرم

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس 3 متهمين جدد فى واقعة إطلاق النيران على فندق "أمارنت" بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين فى القضية إلى 4 أشخاص على رائسهم المتهم الأول "إبراهيم الأبيض".

وكان المتهمين قد اطلقوا النيران على فندق "أمارنت" بالهرم، وتسببت فى تهشم زجاج 3 سيارات وأتوبيس سياحى من المتواجدين بمحيط الفندق، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالفندق، والذين أفادوا فى التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين أحد مرتادى الفندق والأمن على إثرها تم تسليمه لقوات الأمن، وأنهم فوجئوا صباح يوم الواقعة بقيام ما يقرب من 5 أشخاص مجهولى الهوية بمهاجمة الفندق.

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