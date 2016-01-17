بالفيديو - هندرسون يهدر فرصة هدف جميل لليفربول في يونايتد

أهدر جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول فرصة لا تعوض في المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويهيمن ليفربول على المباراة التي تجري حاليا وشن أكثر من هجمة على مرمى الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة الـ29 أكمل ليفربول جملة جميلة للغاية بين كلا من آدم لالانا وروبرتو فيرمينيو لتصل الكرة إلى هندرسون.

وفور تسلم هندرسون للكرة سددها تجاه مرمى ديفيد دي خيا وبدا أن الكرة متجهة للشباك، لكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيمن.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة في حين أن ليفربول يحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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