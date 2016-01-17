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النني على دكة بدلاء أرسنال أمام ستوك.. وغياب أوزيل

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النني على دكة بدلاء أرسنال أمام ستوك.. وغياب أوزيل النني على دكة بدلاء أرسنال أمام ستوك.. وغياب أوزيل

يجلس محمد النني على دكة بدلاء أرسنال في مواجهة الجولة الـ22 أمام ستوك سيتي على ملعب الأخير.

وفضل أرسين فينجر أن يبقى لاعبه المصري القادم من بازل على دكة البدلاء مفضلا وجود آرون رامسي وماثيو فلاميني.

ويغيب مسعود أوزيل عن المباراة بسبب إصابة طفيفة حسب موقع أرسنال الرسمي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي

حراسة المرمى: بتر تشك

الدفاع: هيكتور بيليرين - بير ميرتيساكر - لوران كوسيلني - ناتشو مونريال

الوسط: آرون رامسي - ماثيو فلاميني - جويل كامبل - أليكس تشامبرلين - ثيو والكوت

الهجوم: أوليفييه جيرو

أما الدكة فضمت ديفيد أوسبينا ، كالوم تشامبرز، جابرييل باوليستا، كيران جيبس، محمد النني، ميكيل أرتيتا، أليكس إوبي.

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