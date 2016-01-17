«المالية» تنفى مخاطبة المؤسسات الدولية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

نفت وزارة المالية ما تردد حول إرسال وزارة المالية خطابات إلى المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي او البنك الإفريقي للتنمية، للرد على استفسارات بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة المخالفات المالية في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت المالية في بيان لها استمرار خطة محاربه الفساد الحكومي وذلك بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أن ما نشرته جريدة “الوطن” في عددها الصادر أمس عار تماما عن الصحة.

وكانت أحد الصحف المصرية نشرت في عددها أمس تصريحات منسوبة لمصدر حكومي حول مخاطبة وزارة المالية لعدد من المؤسسات المالية الدولية للرد على استفسارات المؤسسات الدولية حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة المخالفات المالية في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إلى أن وزارة المالية لم تتلق في الأساس أية استفسارات حول هذا الموضوع من المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يؤكده نفس الخبر المنشور منسوبا إلى أحد مسؤولي مكتب البنك الدولي بالقاهرة.

وأكد أن مخاطبة المؤسسات المالية الدولية تتم فقط من خلال وزارة التعاون الدولي طبقا للقانون وفى إطار التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، ومن ثم فإن وزارة المالية ليس من شانها مخاطبة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن التصريحات المغلوطة المنسوبة إلى مصدر حكومي مجهول الهوية تضر بالصالح العام وبالتالي يجب تحرى الدقة في مثل هذه الأمور حرصا على علاقة مصر بالمؤسسات الدولية وتأكيدا لدور الإعلام في نقل صورة صحيحة ودقيقة تعكس الحقائق وليس الافتراضات المرسلة.