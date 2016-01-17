أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«المالية» تنفى مخاطبة المؤسسات الدولية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

Google+ Print
«المالية» تنفى مخاطبة المؤسسات الدولية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات «المالية» تنفى مخاطبة المؤسسات الدولية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

المالية

نفت وزارة المالية ما تردد حول إرسال وزارة المالية خطابات إلى المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي او البنك الإفريقي للتنمية، للرد على استفسارات بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة المخالفات المالية في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت المالية في بيان لها استمرار خطة محاربه الفساد الحكومي وذلك بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أن ما نشرته جريدة “الوطن” في عددها الصادر أمس عار تماما عن الصحة.

وكانت أحد الصحف المصرية نشرت في عددها أمس تصريحات منسوبة لمصدر حكومي حول مخاطبة وزارة المالية لعدد من المؤسسات المالية الدولية للرد على استفسارات المؤسسات الدولية حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة المخالفات المالية في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إلى أن وزارة المالية لم تتلق في الأساس أية استفسارات حول هذا الموضوع من المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يؤكده نفس الخبر المنشور منسوبا إلى أحد مسؤولي مكتب البنك الدولي بالقاهرة.

وأكد أن مخاطبة المؤسسات المالية الدولية تتم فقط من خلال وزارة التعاون الدولي طبقا للقانون وفى إطار التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، ومن ثم فإن وزارة المالية ليس من شانها مخاطبة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن التصريحات المغلوطة المنسوبة إلى مصدر حكومي مجهول الهوية تضر بالصالح العام وبالتالي يجب تحرى الدقة في مثل هذه الأمور حرصا على علاقة بالمؤسسات الدولية وتأكيدا لدور الإعلام في نقل صورة صحيحة ودقيقة تعكس الحقائق وليس الافتراضات المرسلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب