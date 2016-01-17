وزيرة الهجرة: سنلتقى المصريين فى أمريكا فبراير المقبل للتعرف على مشاكلهم

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها خلال الفترة القادمة وبالتحديد فى شهر فبراير، ستقوم بجولة فى أمريكا ومعها ممثلين من بعض الوزارات مثل الخارجية والقوى العاملة والاستثمار، للتعرف على مشاكل المصريين فى أمريكا ومحاولة حلها.

وأكدت الوزيرة فى تصريح صحفى بمطار القاهرة اليوم الأحد، أنها منذ لحظة توليها الوزارة، قامت بعدة جولات فى الخارج للتعرف على مشاكل المصريين ومنها مشكلة تحويل الأموال من الخارج وشهادات الاستثمار والعاملين بالأردن والكويت وكذلك السعودية، مضيفة: أنها لن تتوانى عن حل أى مشكلة للمصريين فى الخارج.