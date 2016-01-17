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السيسى للحكومة: مصر تُولى أهمية خاصة لزيارة الرئيس الصينى

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السيسى للحكومة: مصر تُولى أهمية خاصة لزيارة الرئيس الصينى السيسى للحكومة: مصر تُولى أهمية خاصة لزيارة الرئيس الصينى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الأهمية التى تُوليها للزيارة المرتقبة لرئيس الصين، وتطلعها للاستفادة مما يتوفر لدى الجانب الصينى من إمكانيات وخبرات تنموية كبيرة، مشدداً على أهمية أن تُحقق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التفاوض بشأنها مع الجانب الصينى المصلحة الوطنية، وأن تكون متوازنة من حيث شروط التعاقد والتنفيذ.

وشدد الرئيس، خلال لقائه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، على توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الصينيين، لاسيما فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حالياً فى مصر.

وكان الرئيس السيسى التقى بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعددم من الوزراء هم، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير النقل الدكتور سعد الجيوشى، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لبحث ملفات التعاون مع الصين فى إطار الإعداد لزيارة الرئيس الصينى المرتقبة لمصر‎.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء والوزراء استعرضوا خلال الاجتماع ملفات التعاون بين مصر والصين بمناسبة زيارة الرئيس الصينى لمصر، حيث تم بحث مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التفاوض بشأنها مع الجانب الصينى فى العديد من المجالات منها النقل، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والتعليم العالى والفنى. كما تم بحث سُبل مشاركة مصر فى مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦٠ عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.


>- السيسى يجتمع بشريف إسماعيل وعدد من الوزراء للإعداد لزيارة الرئيس الصينى

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