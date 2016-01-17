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رئيس جامعة كفر الشيخ: جارى إنشاء صيدلية حرة بمستشفى الجامعة

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رئيس جامعة كفر الشيخ: جارى إنشاء صيدلية حرة بمستشفى الجامعة رئيس جامعة كفر الشيخ: جارى إنشاء صيدلية حرة بمستشفى الجامعة
صرح الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ خلال الاحتفالية التى أقامتها كلية العلاج الطبيعي بتجديد الثقة به كرئيس للجامعة لفترة ثانية، بأنه جارى إنشاء صيدلية حرة بمستشفى الجامعة يكون عائدها لصالح صندوق العلاج المجانى بالمستشفى، لخدمة المرضى الفقراء وغير القادرين وذلك بخلاف الصيدليات الخاصة بالمستشفى.

اليوم السابع -1 -2016

وأكد القمرى على ضرورة الانتهاء من لائحة كلية العلاج الطبيعى بخصوص الدراسات العليا بالكلية، لتصبح الدراسات العليا مفعلة بجميع كليات الجامعة الستة عشر منذ بداية العام الدراسى القادم.

اليوم السابع -1 -2016

جدير بالذكر أن الدارسات العليا كانت مقتصرة على كلية التربية والطب البيطرى والزراعة عند تسلم "القمرى" رئاسة الجامعة منذ أربع سنوات .

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