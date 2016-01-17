التنظيم والإدارة بالوادى الجديد تنظم دورات تدريبية للعاملين فى مكافحة الفساد

قال مرزوق محمد عبد الله مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن المديرية نظمت دورات تدريبية للعاملين تشمل مراكز المحافظة الخمسة تبدأ من اليوم الأحد ولمدة أسبوع بكل مركز، مؤكدا أن الدورات هدفها رفع تنمية مهارات وقدرات العاملين على الإداء الوظيفى وخاص فى مجال الحاسب الآلى بجانب التفتيش المالى والإدارى للمساعدة على مكافحة أوجه الفساد بالنظام الإدارى، خاصة أن الدولة وضعت خططا للقضاء على الظاهرة تعد هذه الدورات إحداها.

وأضاف عبد الله، أن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد شدد خلال الاجتماع مع لجنة مكافحة الفساد أمس بضرورة تفعيل كل خطط مكافحة الفساد التى وضعتها الدولة على أرض المحافظة، وأن الاجتماع سيعقد بشكل أسبوعى، لمتابعة أعمال اللجنة وعرض كل المستجدات بكل المديريات والمصالح الحكومية على أرض المحافظة.