بالصور..عشش عشوائية جديدة بحى المناخ وسط تجاهل من الأجهزة المعنية ببورسعيد

ترصد "كاميرا اليوم السابع" مئات من العشش العشوائية الجديدة بدائرة حى المناخ، وسط تجاهل من الأجهزة المعنية، وغياب عماد مهدى رئيس الحى الذى ترك الحبل على الغارب للغرباء النازحين من محافظات مصر، ليستولوا على أراضى الدولة بدون وجه حق للحصول على وحدة سكنية مدعمة من المشروع الاجتماعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، إنه جاء من محافظة كفر الشيخ ليحصل على وحدة سكنية من خلال إقامة عشة على أرض ملك الحكومة - على حد قوله، متابعًا "أنا مواطن مصرى عايز شقة وعايز حقى من الدولة علشان أعيش أنا وأولادى".
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>أما "أم هاشم.ع.ل"، 30 سنة، من إحدى قرى محافظة الغربية جاءت للبحث عن فرصة عمل، مطلقة ولديها طفلين، - على حد قولها- فإنها تبيع مناديل على المقاهى ومعدية بور فؤاد علشان تربى الطفلين، وأقامت عشة ودفعت 3000 جنيه لبعض البلطجية بالمنطقة، لتسهيل بناء العشة وتوصيل الكهرباء.
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>ومن جهة أخرى، قال أحد قاطنى مساكن منطقة الأمين المواجهة لمنطقة العشش التى تعد وكرًا لبائعى البانجو والمخدرات - على حد قوله - واتخاذ بعض العشش لممارسة الرذيلة وتعاطى المخدرات وسط تجاهل الأجهزة المعنية.
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>وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، إنه جاء من محافظة كفر الشيخ ليحصل على وحدة سكنية من خلال إقامة عشة على أرض ملك الحكومة - على حد قوله، متابعًا "أنا مواطن مصرى عايز شقة وعايز حقى من الدولة علشان أعيش أنا وأولادى".
>
>أما "أم هاشم.ع.ل"، 30 سنة، من إحدى قرى محافظة الغربية جاءت للبحث عن فرصة عمل، مطلقة ولديها طفلين، - على حد قولها- فإنها تبيع مناديل على المقاهى ومعدية بور فؤاد علشان تربى الطفلين، وأقامت عشة ودفعت 3000 جنيه لبعض البلطجية بالمنطقة، لتسهيل بناء العشة وتوصيل الكهرباء.
>
>ومن جهة أخرى، قال أحد قاطنى مساكن منطقة الأمين المواجهة لمنطقة العشش التى تعد وكرًا لبائعى البانجو والمخدرات - على حد قوله - واتخاذ بعض العشش لممارسة الرذيلة وتعاطى المخدرات وسط تجاهل الأجهزة المعنية.
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