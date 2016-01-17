بالصور.. إزالة مخالفات بعمارات فى مدينة دمنهور

قامت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بإزالة 4 أعمال مخالفة، بالدور الرابع علوى والدور الثامن علوى والدور الخامس علوى والدور الأول علوى بأرض الخدمات أرض الشونة خلف نادى ألعاب دمنهور بمدينة دمنهور.

وذلك حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وردع المخالفين وتأكيد لهيبة الدولة وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة.

يأتى ذلك فى إطار تشديد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على رؤساء المدن والمراكز بإزالة كل الأدوار المخالفة لشروط الترخيص بالعمارات والأبراج السكنية، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والتى يتم بناؤها أعلى العقارات.



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