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بالصور.. إزالة مخالفات بعمارات فى مدينة دمنهور

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بالصور.. إزالة مخالفات بعمارات فى مدينة دمنهور بالصور.. إزالة مخالفات بعمارات فى مدينة دمنهور
قامت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بإزالة 4 أعمال مخالفة، بالدور الرابع علوى والدور الثامن علوى والدور الخامس علوى والدور الأول علوى بأرض الخدمات أرض الشونة خلف نادى ألعاب دمنهور بمدينة دمنهور.

اليوم السابع -1 -2016

وذلك حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وردع المخالفين وتأكيد لهيبة الدولة وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة.

اليوم السابع -1 -2016

يأتى ذلك فى إطار تشديد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على رؤساء المدن والمراكز بإزالة كل الأدوار المخالفة لشروط الترخيص بالعمارات والأبراج السكنية، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والتى يتم بناؤها أعلى العقارات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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