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فوائد الماغنسيوم للجسم أهمها الوقاية من السرطان.. اعرف تلاقيه فين

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فوائد الماغنسيوم للجسم أهمها الوقاية من السرطان.. اعرف تلاقيه فين فوائد الماغنسيوم للجسم أهمها الوقاية من السرطان.. اعرف تلاقيه فين
الماغنسيوم أحد أهم عناصر جسم الإنسان، يقيه من الكثير من الأعراض المرضية، ويساعده على امتصاص عناصر أخرى بالغة الأهمية، كالكالسيوم والبوتاسيوم المفيدين للنمو وبناء الجسم.

السماح بامتصاص العناصر والوقاية من الأمراض.. أبرز فوائد الماغنسيوم
>أكدت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الماغنسيوم لا غنى عنه فى تنظيم عمل عناصر الجسم، وتحفيزها على الامتصاص الجيد، كما للماغنسيوم وظائف أخرى أكثر عمقا، منها الوقاية من الأعراض المرضية، والأمراض الخطيرة.


>وكشفت الدكتورة صفاء عمر عن أبرز فوائد الماغنسيوم، التى تساعد فى ضبط وظائف الجسم، مشيرة إلى أنه يتوافر فى الموز والمكسرات كاللوز والكاجو، وفول الصويا، والتفاح والخضراوات الورقية كالكرنب الأخضر والسبانخ، الخضراوات داكنة اللون كالبروكلى، والأفوكادو، والشيكولاتة الداكنة، ومن هذه الفوائد:

•من أهم العناصر التى تساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكر المزمن
>•يساعد على امتصاص عناصر الجسم بشكل مثالى، وبدونه يحدث خلل فى نسب تركيز البوتاسيوم والكالسيوم
>•يعزز قدرات الجسم للوقاية من السرطانات
>•يحمى من الإصابة بالأزمات القلبية
>•يساعد فى ضبط معدل الكولسترول بالدم
>•يقى العظام من الكثير من الأعراض المرضية وأهمها على الإطلاق ترقق العظام

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