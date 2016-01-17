غدًا.. معارضة المطربة بوسي على حبسها 6سنوات

تنظر،غدًا الاثنين، محكمة جنح الهرم، المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بوسى على حكم حبسها 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في القضيتين المقيدتين المقيدة برقم 20353 سنة 2015، ورقم 21034 سنة 2015.

كان تامر أبو سريع، محام وكيلًا عن وليد محمد عاشور، مدعى بالحق المدنى أقام دعوى قضائية اتهم فيها المطربة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها “بوسي”، بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، تقدر بمبلغ مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر في الدعوى أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، فقام فتحرير دعوى لمقضاتها.