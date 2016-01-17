غدًا.. وزير الري ومحافظ المنيا يتفقدان مناطق حفر الآبار لمشروع 1.5مليون فدان

يتفقد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء طارق نصر محافظ المنيا غداً الإثنين، مناطق حفر الآبار الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان، والذي تنفذه وزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي، ويتم تنفيذ جزء كبير منه في منطقة غرب المنيا.

وسيشهد الوزير والمحافظ عرضًا تقديميًا حول البئر الاستكشافي العميق، والموقف التنفيذي واستخدام تكنولوجيا استكشاف الخزانات الجوفية، وسيتفقدا الآبار الإنتاجية التي تم تنفيذها، والتي ستعمل باستخدام الطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر “نهارًا” ويستعيد قوته” ليلًا “، واستخدام نظم الري الحديث وتحديد التركيب المحصولي المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أي تعديات على شبكة الآبار والتحكم في تشغيلها.