النائب عكاشة يتهم «الداخلية» بالاستمرار في تعذيب المواطنين بُحجة استعادة «هيبة الشرطة»

تقدم النائب توفيق عكاشة ببيان عاجل إلى رئيس المجلس ضد مجدي عبدالغفار ، وزير الداخلية، اتهمه فيه بـ«استمرار عمليات التعذيب وهتك العرض واقتحام المنازل المستمرة التي يقوم بها ضباط الشرطة».

وقال «عكاشة»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن «العديد من الضباط أكدوا له أن تجاوزاتهم هي تعليمات صادرة من وزير الداخلية من أجل إعادة هيبة الشرطة، وأنه أرفق ببيانه العاجل العديد من الوثائق والمستندات والتقارير الطبية والفيديوهات والمحاضر التي أقامها المواطنون داخل النيابة العامة».

وأضاف أن «عمليات تنفيذ الأحكام التي تقوم بها الشرطة تخضع لمعايير غير عادلة، وأن هناك الكيل بمكيلين من قبل أفراد الشرطة»، مشيرًا إلى أن «أكثر حوادث التعذيب والصعق بالكهرباء تتم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ»، وأنه سيتقدم باقتراح برغبة بتعديل قانون الشرطة الذي يدير الضباط ويعكس حالتهم النفسية السيئة على المواطنين، لأنه «يتضمن العديد من المواد التي تجعل من الوزير أداة للتنكيل بالضباط الشرفاء وإحالتهم على المعاش».