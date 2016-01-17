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رئيس إيران: الاتفاق النووي يمكن استخدامه نموذجًا لحل المشاكل الإقليمية

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رئيس إيران: الاتفاق النووي يمكن استخدامه نموذجًا لحل المشاكل الإقليمية رئيس إيران: الاتفاق النووي يمكن استخدامه نموذجًا لحل المشاكل الإقليمية

حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، إن الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست يمكن استخدامه نموذجا لحل المشاكل الإقليمية.

وجاءت تصريحات روحاني بعد يوم من رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

وبحسب رويترز، انتقد روحاني خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة  أيضًا قائلا إن الرياض هي مصدر المشاكل مع طهران، ودعا المملكة لتغيير تصرفاتها في المنطقة.

وأضاف أيضا أنه يتوقع نمو إيران خمسة في المئة في السنة المالية الإيرانية المقبلة التي تبدأ في مارس آذار وأضاف ان طهران وواشنطن لن تعيدا العلاقات الاقتصادية كاملة بعد الاتفاق النووي.

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