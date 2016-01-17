رئيس إيران: الاتفاق النووي يمكن استخدامه نموذجًا لحل المشاكل الإقليمية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، إن الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست يمكن استخدامه نموذجا لحل المشاكل الإقليمية.

وجاءت تصريحات روحاني بعد يوم من رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

وبحسب رويترز، انتقد روحاني خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أيضًا السعودية قائلا إن الرياض هي مصدر المشاكل مع طهران، ودعا المملكة لتغيير تصرفاتها في المنطقة.

وأضاف أيضا أنه يتوقع نمو اقتصاد إيران خمسة في المئة في السنة المالية الإيرانية المقبلة التي تبدأ في مارس آذار وأضاف ان طهران وواشنطن لن تعيدا العلاقات الاقتصادية كاملة بعد الاتفاق النووي.