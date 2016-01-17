غدًا.. محاكمة المتهمين في «أحداث الأزبكية»

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة سبعة متهمين ، فى ضوء إتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الأزبكية في يناير من العام الجاري.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة تهم: الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى آداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ” مجدى عرفة” ، النقيب بقسم الأزبكية ، نتاج إستعمالهم للأسلحة البيضاء، كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة ، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعاب نارية وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص والممتلكات.