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غدًا.. محاكمة المتهمين في «أحداث الأزبكية»

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غدًا.. محاكمة المتهمين في «أحداث الأزبكية» غدًا.. محاكمة المتهمين في «أحداث الأزبكية»

أرشيفية

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة سبعة متهمين ، فى ضوء إتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الأزبكية في يناير من العام الجاري.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة تهم: الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى آداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ” مجدى عرفة” ، النقيب بقسم الأزبكية ، نتاج إستعمالهم للأسلحة البيضاء، كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة ، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعاب نارية وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص والممتلكات.

 

 

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