إحالة 16 شخصاً للمحكمة بعد الاشتباه بهم في تفجيرات اسطنبول بـ«تركيا»

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن 16 مشتبهًا بهم أوقفتهم الشرطة التركية، بعد الاعتداء الانتحاري في إسطنبول الذي أودى بحياة عشرة من السائحين الألمان، قد احيلوا اليوم الأحد إلى إحدى محاكم المدينة.

وطلبت النيابة العامة أن توجه اليهم تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، كما أوضحت وكالة “دوغان” للأنباء، ويعود للقضاة اتهامهم أو تخلية سبيلهم إذا لم تكن الأدلة ضدهم كافية.

واستهدف الاعتداء صباح الثلاثاء الماضي مجموعة من السائحين الألمان على بعد مئات الامتار من كاتدرائية آيا صوفيا والمسجد الازرق، المعلمين الاثريين اللذين يجتذبان اكبر عدد من السائحين في هذه المدينة التركية الكبيرة.

ونفذ الاعتداء سوري في الثامنة والعشرين من عمره، يدعي نبيل فضلي، كما ذكرت وسائل الاعلام، وهو كما قال رئيس الوزراء احمد داود اوغلو، “عضو” في تنظيم داعش، ودخل الاراضي التركية آتياً من سوريا بصفته “مهاجراً عادياً”، كما ذكرت السلطات التركية، وأصيب في الاعتداء أيضاً سبعة عشر شخصاً.

ومنذ الاعتداء الذي استهدف في أكتوبر الماضي محطة القطار في أنقرة وأسفر عن 103 قتلى، زادت الشرطة التركية عمليات الدهم في اوساط الجهاديين المتهمين حتى الان بتنفيذ الاعتداء، وشددت عمليات المراقبة الحدودية لصد تدفق المتطوعين الاجانب الذين يلتحقون بتنظيم داعش في سوريا.

وانضمت تركيا الصيف الماضي إلى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين، بعد اتهامها فترة طويلة بالتساهل مع المتمردين المتطرفين الذين يقاتلون النظام السوري.