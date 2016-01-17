تكليف القوى العاملة بإدارة منظومة عمل الشباب بشركات شرق بورسعيد

جمال نوفل – بورسعيد

أمر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تكليف مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتكون هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منظومة عمل الشباب بشركات المقاولات في شرق بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه بمسئولي الشركات وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقوى العاملة على سرعة البت في الطلبات التي تقدم بها الشباب في العمل في تلك المشروعات وتشير التوجهات إلى قبول مايقرب من 100 خريج في كلا من الشركات العاملة بشرق بورسعيد حاليًا من بين 2000 خريج تقدموا للعمل مع التأكيد على أن فرص العمل المتاحة حاليًا هي فرص مرتبطة بفترة التشغيل في مشروعات شرق بورسعيد.

وتم التأكيد على ضرورة إعلان المقابل المادي من شركات المقاولات للخريجين الذين سيتم قبولهم، وذلك قبل تسلم العمل حتى تكون الصورة واضحة من كل جوانبها حول فرص التشغيل المتاحة حاليًا بشرق بورسعيد، وقد إلتقى المحافظ خلال جولته بالمنطقة في مقر القوى العاملة الذي تم تجهيزة لتلقي طلبات العمل بشرق بورسعيد بمجموعة من شباب الخريجين، وأكد على أن فرص العمل المتاحة حاليًا مرتبطة بشكل موقت وفترة إنشاء مشروعات شرق بورسعيد وسيترك الأمر للشركات للاستعانة بالعاملين لديها من الشباب في مشروعات أخرى بعد أن يكونوا إكتسبوا الخبرة اللازمة من الاستمرار في العمل.