الأهلي يقترح تخصيص 1500 مشجعا لمباريات الأندية الشعبية

قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اقتراحا للتعامل مع أزمة دخول الجماهير إلى المدرجات بطريقة غير قانونية في المباريات الأخيرة بالدوري.

وقال عبد الحفيظ: "نحن في مرحلة علينا فيها تفادي عدة أمور مثل المشادات والخلافات والأخطاء التحكيمية، فكل ذلك وارد في كرة القدم".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "نحتاج لإبراز الإيجابيات، لأن الدوري هذا الموسم أشبه بشخص يسير بعكاز أو على قدم واحدة".

وواصل "لذا ما المانع من حضور 1500 مشجعًا أو 1000 أو 500 حتى لا نعطي مساحة لأحد للحضور بطريقة غير قانونية رغم أن المباريات تقام بدون جماهير".

وشهدت المباريات الأخيرة للأهلي والزمالك حضورا جماهيريا في المدرجات مما أثار غضب وسخرية مدربي الأندية المنافسة.