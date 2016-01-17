أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يقترح تخصيص 1500 مشجعا لمباريات الأندية الشعبية

Google+ Print
الأهلي يقترح تخصيص 1500 مشجعا لمباريات الأندية الشعبية الأهلي يقترح تخصيص 1500 مشجعا لمباريات الأندية الشعبية

قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اقتراحا للتعامل مع أزمة دخول الجماهير إلى المدرجات بطريقة غير قانونية في المباريات الأخيرة بالدوري.

وقال عبد الحفيظ: "نحن في مرحلة علينا فيها تفادي عدة أمور مثل المشادات والخلافات والأخطاء التحكيمية، فكل ذلك وارد في كرة القدم".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "نحتاج لإبراز الإيجابيات، لأن الدوري هذا الموسم أشبه بشخص يسير بعكاز أو على قدم واحدة".

وواصل "لذا ما المانع من حضور 1500 مشجعًا أو 1000 أو 500 حتى لا نعطي مساحة لأحد للحضور بطريقة غير قانونية رغم أن المباريات تقام بدون جماهير".

وشهدت المباريات الأخيرة للأهلي والزمالك حضورا جماهيريا في المدرجات مما أثار غضب وسخرية مدربي الأندية المنافسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع