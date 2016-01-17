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وزيرة الهجرة تنجح فى إخلاء سبيل سجينين مصريين بالسعودية وتنتظرهم بالمطار

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وزيرة الهجرة تنجح فى إخلاء سبيل سجينين مصريين بالسعودية وتنتظرهم بالمطار وزيرة الهجرة تنجح فى إخلاء سبيل سجينين مصريين بالسعودية وتنتظرهم بالمطار
نجحت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم فى استعادة سجينين مصريين من أحدهما اتهم بدخول بيت كفيل بدون إذن وتم سجنه، فتواصلت الوزيرة مع السلطات السعودية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة، وعادل حنفى المتحدث باسم الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، لإخلاء سبيلهم، وتم نقلهم على متن رحلة 321 طيران السعودية، ليصلا إلى مطار القاهرة مساء اليوم.

وقالت الدكتوره نبيله مكرم وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحد المفرج عنهم من محافظة كفر الشيخ، وهو العائل الوحيد للأسرة، وإنها تدخلت لحل أزمته، بعد استغاثات واتصالات من والدته المسنة وأخته، لافتة إلى أنها حاليا فى مطار القاهرة لاستقبال السجينين وستعيدها سيارة الوزارة لأسرتهم وذويهم.

والمصريان هما إبراهيم جمال إبراهيم مراسى النوام، والسجين الثانى على نفس الطائرة هو أحمد محمد محمود عثمان.

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مصر 365

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