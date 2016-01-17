الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام، وغائماً جزئيا أحياناً، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والغربية من الدولة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ساعة على اليابس & 20 - 30 / 38 كم/ساعة على البحر.



> البحر .. متوسط يضطرب احيانا شمالا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث اقدام قرب الساحل ومن ثلاث الى خمس وست أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة 32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و 58 دقيقة ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 24 15 90 40 .

> دبي 25 16 80 35 .

> الشارقة 25 16 80 35.

> عجمان 24 17 85 35.

> أم القيوين 24 13 85 35 .

> رأس الخيمة 25 14 85 35 .

> الفجيرة 23 17 85 25.

> العين 24 12 95 30 .

> ليوا 25 12 90 35 .

> الرويس 23 15 90 35 .

> السلع 23 16 85 45.

> دلما 22 16 85 45 .

> طنب الصغرى 23 17 85 45 .

> طنب الكبرى 23 17 85 45 .

> أبوموسى 23 17 85 45.

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