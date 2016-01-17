محمد بن راشد يستقبل بان كي مون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مقر المدينة العالمية للخدمات الانسانية بجبل علي مساء اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي معالي بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة الذي يشارك في برنامج حفل اطلاق تقرير الفريق الرفيع المستوى بشأن التمويل الانساني.

وقد تبادل سموه والسيد بان كي مون الحديث حول عدد من القضايا الانسانية خاصة قضايا اللاجئين في أنحاء العالم الذين هم بحاجة خاصة للمساعدات الانسانية التي توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها جراء البرد والجوع والتشرد.

وقد اشاد بان كي مون بالمساعدات الانسانية التي تقدمها دولة الامارات الى هؤلاء المحتاجين وبالتعاون البناء الذي تبديه مؤسسات الدولة المعنية مع الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة للأمم المتحدة منوها في هذا السياق بدور المدينة العالمية للخدمات الانسانية ومقرها جبل على بدبي والتي ترأسها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سمو الاميرة هيا بنت الحسين.

حضر اللقاء سمو الاميرة هيا بنت الحسين ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي و لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة لدى الامم المتحدة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة موغنز ليكيتوفت رئيسة الجمعية العام للامم المتحدة.