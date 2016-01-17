مغازي يؤكد حرص مصر والسودان على إتمام الدراسات الفنية بخصوص سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى حرص مصر والسودان على إتمام الدراسات الفنية بخصوص سد النهضة الاثيوبى بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية، لما لها من أهمية بالغة في تقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادى النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب.

وأعرب مغازى، في كلمة القاها اليوم الاحد امام الاجتماع الأول للدورة السادسة والخمسون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل التى بدأت أعمالها بالقاهرة، عن تقدير مصر للدور الذى يقوم به الجانب السوداني في مفاوضات سد النهضة لتقريب وجها النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث.

وأشار وزير الرى إلى التطورات الضخمة التى شهدها ملف مشروع سد النهضة الإثيوبي، خلال الشهر الماضى، حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضما وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفني المعنى بإتمام الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائي والبيئي لهذا المشروع على دولتى المصب (مصر والسودان).

ونوه مغازى باتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم في مارس 2015 بوصفه المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، مؤكدا على أهمية توفر دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للتوتر.

واعرب الوزير عن أمله في وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا، ونموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.

ا ش ا