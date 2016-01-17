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بالصور.. محافظ السويس يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية

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بالصور.. محافظ السويس يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية بالصور.. محافظ السويس يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية
تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس اليوم الأحد، عددًا من المدارس منها مدرسة السويس الإعدادية الحديثة بنات ومدرسة بورتوفيق الإعدادية المشتركة ومدرسة القنال الابتدائية، لتفقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية.
>اليوم السابع -1 -2016

ويبلغ عدد الطلبة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 11400 طالب وطالبة بعدد 111 لجنة وعدد 12180 طالبا وطالبة بامتحانات الشهادة الابتدائية بعدد 78 لجنة امتحان لليوم الأول لمادة اللغة العربية.
>اليوم السابع -1 -2016

وطالب المحافظ الطلبة بالاجتهاد والنجاح والتفوق لدخول المراحل التالية من التعليم، مشيرا إلى أنه سوف يستكمل باقى الكليات بجامعة السويس خلال الأعوام القادمة، للتيسير على شباب السويس للالتحاق بكليات داخل المحافظة، بدلا من السفر لخارج السويس.
>اليوم السابع -1 -2016

ورافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومنير كامل مدير المتابعة الميدانية.

اليوم السابع -1 -2016
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