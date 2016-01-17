تقرير في الجول - هل يلعب النني ضد ستوك مستغلا ' مستشفى أرسنال ' ؟

ما هي فرصة محمد النني في الظهور الأحد في مباراة فريقه أرسنال ضد ستوك سيتي في الدوري؟

نظرة بسيطة على قائمة المصابين ستمنحك الإجابة.

لدى أرسنال قائمة إصابات طويلة في الوسط متكونة من جاك ويلشير، توماس روزيسكي وفراسيس كوكولين وسانتي كازورلا.

ويجبر المدرب أرسين فينجر في كل مباراة على الدفع بماتيو فلاميني بجانب آرون رامسي في وسط الملعب.

لذا وجود النني أمر لابد منه في كتيبة المدفعجية تحسبا لإصابة أي من الثنائي الأخير أو للدفع به بناء على سير أحداث اللقاء المرتقب على ملعب بريطانيا.

أما إذا قرر فينجر المجازفة والاعتماد عليه من البداية فقد يكون بديلا لفلاميني، وهو ما يراه نجم المدفعجية السابق في عهدهم الذهبي راي بارلور الذي شدد على ضرورة مشاركة الدولي المصري منذ صافرة الانطلاق.

بدنيا يتفوق النني على فلاميني في نسبة التغلب على الخصم في الكرات المشتركة، 55% مقابل 39% للفرنسي، كذلك دقة التمريرات في المباراة الواحدة، 92% مقابل 88%.

فهل يفضله فينجر على فلاميني أم يتابع اللقاء من على مقاعد البدلاء؟