"الجارديان": داعش تقتل السياحة فى عدة دول بسبب عملياتها الإرهابية

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تنظيم "داعش" الإرهابى يستهدف القضاء على السياحة فى عدة دول على رأسهم تونس وتركيا، مؤكدة أن قضاء السياح لأجازاتهم المعتادة فى هذه الدول سيغيب عنها لفترة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "داعش" يحاول تصوير البلدان السياحية فى هذه المناطق بمظهر الغير أمن، خاصة بعد وقوع عدة حوادث فى هذه المناطق، وقالت: "قبل سنوات من الآن كانت مناطق شمال أفريقيا تتفاخر بفرط أعداد السياح، ولكن هذه المناطق تبدو الآن بلا روح وبلا سياح".

وأشارت الجارديان إلى أن هذه المنطقة ستشهد أزمة اقتصادية كبرى بسبب انخفاض أعداد السياح، وبالتالى دخل هذه البلدان، وكل ذلك بسبب إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية الذى نجح فى ضرب السياحة بهذه الدول فى مقتل.

وسلطت الجريدة الضوء، على محاولات حكومات هذه الدول الحثيثة على إعادة السياحة للمنطقة، من خلال تشديد الإجراءات الأمنية، ووضع ضوابط مكثفة فى المناطق السياحية، بالإضافة إلى تعقب الجماعات الإرهابية والوقوف لهم بالمرصاد، كما تحاول المؤسسات الإعلامية دعم السياحة من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية، والتواصل مع الجمهور عبر صفات مواقع التواصل الاجتماعى.