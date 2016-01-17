السعودية تطالب المملكة المتحدة باحترام عقوبة الإعدام

"فى بلادنا العربية عقوبة القتل جزء من القانون، ويجب عليكم احترام ذلك فى بريطانيا"، بهذه الكلمات رفض عادل الجبير تعليق المملكة المتحدة تماماً على قوانينها أو أحكامها الدولية بعد أسابيع من إعدام 47 شخص، مؤكداً أن العرب لا يتدخلون فى قرارات بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه من وجهة النظر السعودية، يجب أن يكون هذا الاحترام متبادل، بحيث لا تتدخل بريطانيا فى الشأن السعودى، وقال "الجبير": "ربما لم يكن السعوديون واضحون كفاية فى شرح أنفسهم وسياستهم للملكة المتحدة، ولكن السعودية ببساطة لا تفعل شىء لأنها ترغب فى إرضاء الحكومة البريطانية، أو الإعلام البريطانى، ولا تسعى حتى لكسب ود الشعب الإنجليزى، من وجهة النظر السعودية أنه شأن خاص، ولا يجب على أحد التدخل فيه".

وأضافت الصحيفة أنه من بين الـ47 شخص اللذين تم إعدامهم كان الشيخ الشيعى "نمر باقر النمر"، مؤكدة أن اللملكة المتحدة لن تغلق هذا الملف فى القريب العاجل، وأن مواجهتها مع النظام السعودى مستمرة فى هذا الصدد.



>