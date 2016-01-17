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حاكم دبى: الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية

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حاكم دبى: الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية حاكم دبى: الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية
كتب محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "استضفنا اليوم وفدا أمميا برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق تقرير دولى حول سد فجوة المساعدات الإنسانية العالمية".

وتابع حاكم دبى فى تدوينه أخرى: "هناك فجوة قدرها 15 مليار دولار فى العمل الإنسانى الدولى يذهب ضحيتها عشرات الملايين، ولا بد من تعاون أممى حقيقى لسد تلك الفجوة".

واختتم تدويناته، قائلا: "الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية كنسبة من دخلها القومى وسنبقى عاصمة إنسانية داعمة لكل ما من شأنه حفظ حق الحياة الكريمة للبشر".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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