حاكم دبى: الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية

كتب محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "استضفنا اليوم وفدا أمميا برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق تقرير دولى حول سد فجوة المساعدات الإنسانية العالمية".

وتابع حاكم دبى فى تدوينه أخرى: "هناك فجوة قدرها 15 مليار دولار فى العمل الإنسانى الدولى يذهب ضحيتها عشرات الملايين، ولا بد من تعاون أممى حقيقى لسد تلك الفجوة".

واختتم تدويناته، قائلا: "الإمارات الأولى عالميا فى المساعدات الإنسانية كنسبة من دخلها القومى وسنبقى عاصمة إنسانية داعمة لكل ما من شأنه حفظ حق الحياة الكريمة للبشر".



>