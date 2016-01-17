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ديلى ميل:فيديوهات بيونسيه تشجع المراهقات على التدخين وتناول الكحول

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ديلى ميل:فيديوهات بيونسيه تشجع المراهقات على التدخين وتناول الكحول ديلى ميل:فيديوهات بيونسيه تشجع المراهقات على التدخين وتناول الكحول
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية، أن الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاما معرضات لمخاطر صحية كبيرة بعد مشاهدتهن فيديوهات اليوتيوب الموسيقية التى تحوى صورا مبهرة للكحول والسجائر، حيث تجعلهن أكثر إقبالا على التدخين أو تناول الكحول.

وقال فريق من العلماء من جامعة نوتنجهام، إن الاهتمام بمحتوى موقع "يوتيوب" قليل للغاية حتى الآن، رغم أن الفيديوهات الموسيقية تشكل خطرا كبيرا يتطلب الرقابة المناسبة.

وأوضح التقرير من الفيديوهات الأكثر شعبية على اليوتيوب وتشكل ضررا على صحة المراهقين والمراهقات، وتشجهم على تناول الكحول والتدخين، تظهر فيه بيونسيه وجاى زى فى حالة سكر، وفيديو لـ"روبن ثيك "يظهر فيه وهو يدخن السجائر، ما يشكل خطرا على صحة المراهقات، ويتطلب رقابة من قبل السلطات للتغلب على مخاطر تلك الفيديوهات .

وحسب التقرير، أظهرت نتائج دراسة أن متوسط نسبة مشاهدة المراهقين لليوتيوب بلغت 22%، مقابل 6% للبالغين، كما تتأثر 65 % من الفتيات - تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عاما – بتلك الفيديوهات ومن ثم يدخن السجائر .
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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>- دراسة تحذر من ارتباط السمنة بجلطات الدم بين الأطفال والمراهقين

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مصر 365

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