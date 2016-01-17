الوراثة والإفراط فى المضادات الحيوية أهم أسباب الفشل الكلوى لدى الأطفال

الفشل الكلوى عند الطفل

أسباب الفشل الكلوى عند الأطفال

الفشل الكلوى مرض انتشر فى الفترة الأخيرة لأسباب وعوامل مختلفة، منها العوامل الوراثية التى تساهم فى إصابة الطفل بهذا المرض.>ويعرف الدكتور محمد وهبة أستاذ أمراض الباطنى والكلى بطب المنصورة، الفشل الكلوى، بأنه عبارة عن تعرض الكليتين لتدهور يؤثر على وظيفتيهما، ويساهم فى عدم قدرتهما على أداء وظيفتيهما الطبيعية ما يتسبب فى تعرض الطفل لمشاكل صحية.>أوضح د.محمد وهبة "تختلف أسباب الإصابة بالفشل الكلوى عند الأطفال عن الكبار نوعا ما حيث هناك أسباب أساسية تساهم فى إصابة الطفل بالفشل الكلوى"، أهمها:>•وجود عوامل وراثية.>•ارتجاع البول من المثانة إلى الكلى والذى يصيب الطفل أيضا نتيجة أسباب وراثية.>•وجود الالتهابات فى مجرى البول ووصف علاج خاطئ لعلاجها ينتج عنه إصابته بالفشل الكلوى .>•الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية خاصة التى تحوى مواد ضارة بالكلى.

ونصح أستاذ أمراض الباطنى والكلى بطب المنصورة، الأم بتوخى الحذر عند إعطاء طفلها أدوية خاصة المضادات الحيوية وألا تستخدم دواء إلا بتوجيه من الطبيب.